Großer Einsatz am Dienstag
Leck in Koblenz: Warum Gas abschalten keine Option war
Eine durch Baggerarbeiten beschädigte Gasleitung sorgte am Dienstag in Koblenz für einen Großeinsatz und stundenlange Straßenspe
Eine durch Baggerarbeiten beschädigte Gasleitung sorgte am Dienstag in Koblenz für einen Großeinsatz und stundenlange Straßensperrungen.
Ingo Beller

Der Schaden an einer Gasleitung in Koblenz löste einen Großeinsatz aus. Wäre der Aufwand kleiner gewesen, wenn man das Gas in der Leitung einfach abgestellt hätte? Die Energieversorgung Mittelrhein beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein.

Lesezeit 2 Minuten
Zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab, um die Gefahr rund um ein Gasleck in Koblenz zu bannen: Der Einsatz am Dienstag war groß und dauerte viele Stunden. Aber hätte man den Aufwand nicht kleiner halten können, indem man das Gas in der Leitung in so einem Notfall einfach abstellt?

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