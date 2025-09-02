Die Stadt hofft noch auf ein paar warme Tage, an denen Kinder auf dem Wasserspielplatz planschen können. In den letzten Jahren floss in ihn immer wieder Geld für Reparaturen. Die Frage ist: Kann sich die Stadt das auf Dauer leisten?

1000 Liter Wasser pro Stunde schluckte ein unterirdisches Leck am Wasserspielplatz in Koblenz. Jetzt vermeldet die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung Erfolg: „Das Leck konnte lokalisiert und abgedichtet werden.“ Betriebsbereit ist der Wasserspielplatz damit aber noch nicht, weitere Arbeiten stehen an. Und es ergibt sich die Frage: Kann sich das klamme Koblenz auf Dauer noch einen Wasserspielplatz leisten, der immer wieder Geld für Reparaturen verschluckt?

Die Stadt ist zuversichtlich, dass in 2025 doch noch Wasser aus den Spielgeräten sprudelt. Das Leck, das beim Probebetrieb nach der Winterpause gefunden wurde, konnte endlich abgedichtet werden. Allerdings musste dafür auch der Notüberlauf des Rohrsystems abgetrennt werden, wie Stadtsprecher Thomas Knaak erläutert. „Dieser wird immer dann benötigt, wenn der Hauptablauf überlastet ist – beispielsweise, wenn sich Laub absetzt. Der Notüberlauf verhindert also als wichtige Sicherheitseinrichtung Überschwemmungen.“

i Bevor der Wasserspielplatz wieder sprudelt, muss die Fläche gereinigt werden. Mirco Klein

Die Folge von dem ganzen: Es musste ein neuer Notüberlauf gebaut werden. Der ist frisch fertig geworden, am Montag wurde die Spielplatzfläche gereinigt, auch ein Testlauf sollte laut Knaak gemacht werden. Bevor der Spielplatz in Betrieb gehen kann, müsste das Leitungssystem auch noch einmal gründlich gereinigt werden.

Die wärmste Zeit des Jahres hat der Wasserspielplatz verpasst. Trotzdem strebt die Stadt noch eine Eröffnung vor der Winterpause an. Einen festen Termin, wann die Pause beginnt, gibt es nämlich nicht. „Die Schließung richtet sich jedes Jahr nach den Temperaturen. In der Regel erfolgt sie vor den Herbstferien, wenn die Tageshöchstwerte dauerhaft unter 20 Grad sinken.“ Sollte das Wetter wieder besser werden, steht dem Wasserspielplatz also wohl nichts mehr im Weg.

Ärgerlich bei der ganzen Sache ist, dass er laufend Kosten verursacht. 2025 seien bislang Kosten in Höhe von 50.000 Euro entstanden, teilt Knaak mit, „Rechnungen für die jüngsten Arbeiten liegen allerdings noch nicht vor“. Und auch schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder kostspielige Probleme. Im Sommer 2023 gab etwa die Filteranlage den Geist auf. Auch in jenem Sommer fiel das Spielen für Kinder lange Zeit flach.

i Am Wasserspielplatz am Deutschen Eck ist noch einiges zu tun. Mirco Klein

„Die Ausfälle am Wasserspielplatz haben sich in den vergangenen Jahren tatsächlich gehäuft – sehr zum Ärger der Nutzerinnen und Nutzer“, merkt Knaak an. Pumpen, die Technik für die Wasseraufbereitung und die Leitungen seien durch den intensiven Betrieb seit der Eröffnung stark verschlissen. „Sofern sich die Probleme weiterhin häufen, muss über eine Sanierung nachgedacht werden.“

Beim Wasserspielplatz verhält es sich ein bisschen wie mit der Seilbahn über den Rhein. Als er im Rahmen der Bundesgartenschau 2011 geplant wurde, war eine so lange Nutzung gar nicht vorgesehen. Dem tragen die sich häufenden Wehwehchen nun Rechnung. Ob sich die Stadt eine Sanierung leisten kann und will, sei derzeit noch kein Thema, so Knaak.