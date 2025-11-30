Täglicher Treffpunkt Lebendige Adventsfenster bringen Weihnachten nach Löf Maja Schmidt 30.11.2025, 10:00 Uhr

i Mit mehr als nur einer Lichterkette schmücken die Teilnehmer ihre Fenster. Mascha Brichta. picture alliance/dpa/dpa-tmn

Auch in Löf freuen sich die Menschen auf die Adventsfenster-Aktion. Jeden Tag leuchtet ein neues dekoriertes Fenster und bietet einen Ort der Begegnung.

Viele Menschen gestalten die Vorweihnachtszeit gerne mit Adventskalendern, bei denen sie jeden Tag ein neues Türchen öffnen können und damit die Vorfreude auf die Feiertage steigt. Dieses Prinzip greifen nun auch einige Engagierte in Löf auf, nur eben in deutlich größerer Ausführung: Anstatt Türchen zu öffnen, leuchtet in dem Moselort jeden Tag ein neues dekoriertes Fenster auf und bietet damit einen Ort der Begegnung – dadurch entsteht die ...







Artikel teilen

Artikel teilen