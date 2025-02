Freude in Koblenzer Stadtteil LBM verkürzt die geplante Vollsperrung der B49 bei Lay 06.02.2025, 13:53 Uhr

i Die Bundesstraße 49 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Lay und Moselweiß soll nun kürzer voll gesperrt werden, als ursprünglich geplant. Sascha Ditscher

Mit dem Vorhaben, die Vollsperrung der B49 zu verkürzen, erfüllt der Landesbetrieb Mobilität einen großen Wunsch vieler Menschen in Lay. Die Gesamtbauzeit wird sich durch diesen Schritt allerdings verlängern.

Große Freude in Lay: Die geplante Vollsperrung der B49 wird um etwa 1,5 Monate verkürzt. Dadurch verlängert sich allerdings die Gesamtbauzeit. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz (LBM) unserer Zeitung am Donnerstag mit.Am 10. März soll die Vollsperrung der B49 zwischen Moselweiß und Lay beginnen, schreibt der LBM in einer Pressemeldung.

