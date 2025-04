Durch Bodenwellen und Risse auf der Straße fährt sich die Bundesstraße 42 im Bereich zwischen Ehrenbreitstein und Urbar schon lange Zeit ruppig. Der Landesbetrieb Mobilität plant die Sanierung der wichtigen Verkehrsader – mit Beginn noch in 2025.

Fast 20.000 Fahrzeuge fahren im Schnitt jeden Tag über die Bundesstraße 42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar. Das hohe Verkehrsaufkommen sieht man der Strecke schon lange an. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) plant deshalb eine umfangreiche Sanierung des 2,4 Kilometer langen Abschnitts, wie unsere Zeitung erfuhr. Was bisher über das Projekt bekannt ist:

1Wie kaputt ist die B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar? Gerade die Fahrbahnoberfläche der B42 weist im besagten Streckenabschnitt große Mängel auf. Risse ziehen sich teilweise tief durch den Asphalt. Außerdem gefährden viele Bodenwellen die Verkehrssicherheit. Hinzu kommt, dass auch unter der Oberfläche vieles in die Jahre gekommen ist. „Die gesamte Entwässerungsleitung bedarf der Erneuerung“, teilt die Pressestelle des LBM auf Nachfrage mit.

2Um welchen Streckenabschnitt geht es genau? Konkret beziehen sich die Sanierungspläne auf den gesamten Streckenabschnitt von der Kreuzung B42/Charlottenstraße im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein bis nach Urbar. Insgesamt wird die Baustelle eine Länge von rund 2,4 Kilometern umfassen.

3Welche Bedeutung hat die B42 für das regionale Verkehrsnetz? Für den rechtsrheinischen Verkehr zwischen den Großräumen Koblenz und Bonn ist die B42 eine wichtige Verbindung. Sie schließt viele Bewohnerinnen und Bewohner der rechten Rheinseite an das Autobahnnetz mit der A48 und A3 an. Von den im Schnitt rund 20.000 Fahrzeugen am Tag sind nach Auskunft des LBM etwa 5 Prozent Schwerlastverkehr.

4Welche Baumaßnahmen plant der LBM? Neben der Fahrbahn, den Bordanlagen und den Rinnen an den Fahrbahnseiten soll im Zuge der Bauarbeiten auch die Kanalisation unter der Straße komplett erneuert werden. Rund 4 Millionen Euro sind für die Bauarbeiten angesetzt. Die Kosten übernimmt laut LBM der Bund.

Aktuell gibt es zwei Spuren für den Fahrzeugverkehr und eine Busspur, direkt neben der liegt ein Bürgersteig. Einen abgetrennten Radweg gibt es nicht, viele Radfahrer nutzen den Leinpfad am Rhein als Verbindung. Trotzdem regte der Koblenzer Landtagsabgeordnete Carl-Bernhard von Heusinger (Bündnis 90/Grüne) zuletzt an, im Zuge der geplanten Sanierung der Bundesstraße auch zu prüfen, ob der Ausbau von Fahrradrouten vorangetrieben werden kann. Vonseiten des LBM heißt es gegenüber unserer Zeitung allerdings: „Im Zuge der Sanierung sind keine Veränderungen am Straßenzug vorgesehen.“

5Wie ist der Planungsstand des Projekts? „Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet“, teilt der LBM mit. Bis diese veröffentlicht werden und Baufirmen Angebote einreichen können, wird es noch eine Zeit lang dauern. „Nicht vor Ende Mai“ sei mit einer Veröffentlichung der Ausschreibung zu rechnen.

Ziel ist, dass die Baumaßnahme in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnt. Wie lange die Bauarbeiten insgesamt dauern sollen, könne derzeit noch nicht gesagt werden. „Hier bedarf es jeweils einer Abstimmung sowohl mit der Stadt als auch mit dem beauftragten Bauunternehmen“, erklärt der LBM. Gleiches gelte für die Frage danach, ob die B42 während der Bauzeit zumindest einspurig befahrbar bleibt oder komplett gesperrt wird. Über die genaue Verkehrsführung könne man auch erst nach der Vergabe an ein Bauunternehmen klare Aussagen treffen.

Für Pendler und Anwohner, die die B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar regelmäßig nutzen, bleibt damit die vielleicht spannendste Frage vorerst noch ungeklärt. Der LBM kündigte gegenüber unserer Zeitung an, über weitere Details zu informieren, sobald diese feststehen.