Ortsbeirat will Konzeptstudie Layer wünschen sich Gehweg am Moselufer Erwin Siebenborn 13.11.2025, 16:25 Uhr

i Die Layer wünschen sich schon lange einen durchgehenden Gehweg am örtlichen Moselufer. Der Ortsbeirat fordert für das Projekt eine Konzeptstudie. Erwin Siebenborn

Eine Konzeptstudie soll prüfen, ob ein durchgehender Gehweg am Layer Moselufer machbar ist. Für viele Einwohner hätte das Vorteile.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Etat 2026 beantragte der Layer Ortsbeirat zusätzliche Investivmittel in Höhe von 10.000 Euro für die Erstellung einer Konzeptstudie für den Bau eines durchgehenden Gehweges an der Layer Moselfront. Die Studie dient der Prüfung der Machbarkeit, Umsetzung, Kosten und Planung des Projektes unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.







