Layer wünschen sich Gehweg am Moselufer

Eine Konzeptstudie soll prüfen, ob ein durchgehender Gehweg am Layer Moselufer machbar ist. Für viele Einwohner hätte das Vorteile.
Lesezeit 1 Minute
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Etat 2026 beantragte der Layer Ortsbeirat zusätzliche Investivmittel in Höhe von 10.000 Euro für die Erstellung einer Konzeptstudie für den Bau eines durchgehenden Gehweges an der Layer Moselfront. Die Studie dient der Prüfung der Machbarkeit, Umsetzung, Kosten und Planung des Projektes unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.