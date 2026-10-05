Koblenzer Stadtteile im Blick
Layer Ortsbüro öffnet in VR-Bank-Räumen statt im Keller
Sehr zufrieden sind Lays Ortsvorsteher Thomas Jost und Mitarbeiterin Doris Scharbach mit dem neuen Büro. Hier haben sie weiterh
Sehr zufrieden sind Lays Ortsvorsteher Thomas Jost und Mitarbeiterin Doris Scharbach mit dem neuen Büro. Hier haben sie weiterhin ein Ohr für die Anliegen der Bürger.
Erwin Siebenborn

65 Jahre lang hat der jeweilige Ortschef des Koblenzer Moselstadtteils Lay sein Büro im Keller der Grundschule gehabt. Nun ist es an eine Stelle gezogen, die auch für gehbeeinträchtigte Bürger gut erreichbar ist. 

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Der Volksmund sagt: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.“ Dass dies kein leerer Spruch ist, beweist sich jetzt nachhaltig in Lay. Die Ortsverwaltung hat ein neues Büro im Ortskern, in der Hirtenstraße 28, bezogen. Schon lange wünschten sich die Layer, dass das Büro der Ortsverwaltung verlegt wird.
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