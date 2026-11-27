Tradition im Stadtteil Layer Grundschüler laufen in den Advent Erwin Siebenborn 27.11.2026, 18:00 Uhr

i Bunte Lichter, Spaß und Freude waren Trumpf beim Lichterlauf der Grundschule in Lay. Erwin Siebenborn

Mit Lichterketten und Blinklichtern ausgestattet, machten sich mehr als 70 Kinder der Layer Grundschule auf den Weg entlang der Mosel. Beim traditionellen Lichterlauf stimmte sich die Schulgemeinschaft auf die Adventszeit ein.

Die Kinder der Layer Grundschule liefen am frühen Donnerstagabend in den Advent und brachten die Mosel zum Leuchten. Bei der fünften Auflage des Lichterlaufs gingen mehr als 70 Kinder zu Fuß oder mit dem Roller auf die Strecke. Mit Lichterketten und Blinklichtern geschmückt, machten sich die Teilnehmer von Metternich aus auf den Weg über die Kurt-Schumacher-Brücke, entlang der Mosel bis zur Gülser Brücke und wieder zurück in den ...







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