Bombe macht Evakuierung nötig Layer finden in der Legiahalle Unterschlupf Erwin Siebenborn 08.04.2026, 18:00 Uhr

i Beifall für die Einsatzkräfte: In der Legiahalle brandete Applaus auf, als verkündet wurde, dass die Bombe entschärft ist und alle wieder nach Hause können. Erwin Siebenborn

Wenn man wegen einer Bombenentschärfung aus seiner Wohnung rausmuss, ist das nicht für jeden einfach, vor allem nicht für ältere Menschen. Während der Evakuierung in Koblenz-Lay fühlten sie sich aber gut betreut.

Die ruhige und konstruktive Arbeit von Hilfsorganisatoren und der Stadt Koblenz sorgten während der Bombenentschärfung im Moselstadtteil Lay für eine entspannte Atmosphäre. Ältere oder kranke Mitbürger wurden im Evakuierungsgebiet auf Wunsch zu Hause abgeholt und in die als Betreuungsstelle eingerichtete Legiahalle gebracht.







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