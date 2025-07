Liebevoll gepflegt und gehegt wird seit 40 Jahren die Layer Obermarkkapelle. Das Kleinod steht Pate für tief verwurzelte Volksfrömmigkeit, Tradition und gelebte Dorfgemeinschaft.

In der Kapelle wurde früher eine Pieta aus dem 16. und ein gotisches Gabelkreuz aus dem 14. Jahrhundert verehrt. Das kleine Gotteshaus war über Jahrhunderte auch Ziel von Prozessionen. Generationen von Besuchern nutzen die der Gottesmutter Maria geweihte Kapelle zum kurzen Verweilen und Innehalten. Über 400 Jahre lang trotzte das Kleinod Kriegen, Unwetter, der Pest oder unheilvollem Zeitgeist. Aber in den 1980er-Jahren schien ihr unrühmliches Ende gekommen. Bei der Ausweitung des Dorfes fand sie sich plötzlich mitten auf einer Straßenkreuzung wieder. Sie wurde abgerissen. Die Layer pochten jedoch auf Ersatz.

Unter Federführung des damaligen Ortsvorstehers Hellmut Rübel wurde eine Lösung gesucht und gefunden. Es entwickelte sich eine beispielhafte Bürgerinitiative. Nur einen Steinwurf vom alten Standort entfernt entstand eine neue Kapelle. Zahlreiche Layer Handwerker wie Maurer, Stuckateure, Fliesenleger, Zimmerleute, Dachdecker und zahlreiche freiwillige Helfer packten mit an. Das Kleinod entpuppte sich als markanter Blickfang in der westlichen Ortseinfahrt. Die Stadt Koblenz stellte 30.000 Mark für Baumaterial zur Verfügung. Am 5. Mai 1985 wurde die Kapelle unter großer Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht.

Seitdem kümmern sich vornehmlich Anwohner der Kapellenstraße um „ihre“ Kapelle Sie halten das Gebäude sauber, sorgen für Blumen- und Kerzenschmuck, sehen nach dem Rechten und öffnen es für Besucher. Der Layer Malermeister Wilfried Morbach griff schon mehrmals zu Farbe und Pinsel und sorgte kostenlos für einen frischen Innenanstrich. Andere handwerklich begabte Bürger reparieren kleinere Schäden. Die schon seit 40 Jahren tätigen Dienstleister würden sich jedoch freuen, wenn sich auch jüngere Mitbürger in den Dienst des nachbarlichen Gedankens stellen.