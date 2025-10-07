Der Layer Bergweg ist überlastet. Dass seit Monaten täglich viele Autos ihn befahren, hinterlässt seine Spuren. Nun muss die seit der Sperrung der B49 kürzeste Umleitung von Lay nach Koblenz kurzfristig saniert und dafür voll gesperrt werden.
Lesezeit 1 Minute
Für Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Koblenzer Stadtteil Lay kommen oder nach Lay fahren, ist der Bergweg während des Neubaus der B49 unter Vollsperrung im Moseltal die kürzeste Umleitung von Koblenz aus. Doch die vielen Autos machen dem Wirtschaftsweg ziemlich zu schaffen.