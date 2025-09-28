Der Weinadel gab sich am Wochenende in Lay die Klinke in die Hand. Viele Besucher genossen die gesellige Atmosphäre in dem Koblenzer Moselstadtteil.
Inspirierende moselländische Lebensfreude, charmante Weinmajestäten, erlesene Tropfen in der Weingass‘ und stimmungsvolle Klänge von Pop bis zu fetzigen Rhythmen machten das Koblenzer Weinfest im Moselstadtteil Lay zum Erlebnis. Schon bei der Eröffnung des Festes durch Weinkönigin Jule zusammen mit den Prinzessinnen Sophie und Maite, OB David Langner, Ortsvorsteher Thomas Jost und Heimatfreunde-Vorsitzendem Holger Wahlen war die Vorfreude auf ...