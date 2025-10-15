19 Monate nach Brand Laufen noch dieses Jahr wieder Filme im Kinopolis Koblenz? 15.10.2025, 11:45 Uhr

i Im Kinopolis in Koblenz laufen mittlerweile Sanierungsarbeiten, die nach einem Brand im Februar 2024 fällig sind. Matthias Kolk/Archiv. Matthias Kolk

Lange hat es gedauert, doch mehr als 19 Monate nach einem Brand im Kassenbereich werden die Kinosäle im Kinopolis Koblenz nun nach und nach saniert. Im ersten sollen noch in diesem Jahr wieder Filme laufen. Beim Rest ist weiter Geduld gefragt.

Es gibt Hoffnung für die Kinosäle 1 bis 8 des Kinopolis Koblenz. Mehr als 19 Monate nach dem Brand im Kassenbereich läuft nun endlich der erste Bauabschnitt der Sanierung. Im Dezember soll zumindest der mit Abstand größte Kinosaal 1 (424 Plätze) wieder eröffnen.







