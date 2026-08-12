Das Latscho-Festival zieht um: Erstmals gibt es dieses Jahr Punk, Ska, Hardcore und Co. Live auf dem Zentralplatz. Warum das Event nun mitten in Koblenz stattfindet, und nicht mehr am Deutschen Eck, erklärt Mitorganisator Sebastian Beuth im Gespräch.
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Das fünfte Latscho-Festival steht vor der Tür. Unter dem Motto „Umsonst und draußen" wird der Zentralplatz von Donnerstag bis Samstag zum Mekka musikalischer Subkultur. Dabei wird das Repertoire der am Freitag und Samstag auftretenden 13 Bands von Punk bis Ska beziehungsweise von Hardcore bis Indie reichen.