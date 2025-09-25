Weinfreunde Oberfell packen an Last-Minute-Lese im Königinnenwingert Erwin Siebenborn 25.09.2025, 07:30 Uhr

i Die Oberfeller Weinfreunde freuten sich im Königinnenwingert über eine gute Lese gesunder Trauben. Erwin Siebenborn

Im Oberfeller Königinnenwingert griffen Mitglieder des Vereins Weinfreunde im Rosenberg kürzlich spontan zu Scheren und Eimern und brachten gesundes Lesegut in die Kelter. Die rasche Lese hat sich gelohnt.

Zur Last-Minute-Lese eilten die Mitglieder des Vereins Weinfreunde Oberfell in den Königinnenwingert im Rosenberg. Um der Fäulnis von Trauben wegen des feucht-warmen Wetters vorzubeugen, griffen Vereinsmitglieder kürzlich spontan zu Scheren und Eimern und brachten gesundes Lesegut in die Kelter.







