Im Oberfeller Königinnenwingert griffen Mitglieder des Vereins Weinfreunde im Rosenberg kürzlich spontan zu Scheren und Eimern und brachten gesundes Lesegut in die Kelter. Die rasche Lese hat sich gelohnt.
Zur Last-Minute-Lese eilten die Mitglieder des Vereins Weinfreunde Oberfell in den Königinnenwingert im Rosenberg. Um der Fäulnis von Trauben wegen des feucht-warmen Wetters vorzubeugen, griffen Vereinsmitglieder kürzlich spontan zu Scheren und Eimern und brachten gesundes Lesegut in die Kelter.