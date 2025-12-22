Gebote bis Ende Dezember Langners Regenbogensocken werden versteigert Jan Lindner 22.12.2025, 16:15 Uhr

Beim Sommerempfang der Koblenzer CDU trug Oberbürgermeister David Langner Regenbogensocken – und löste eine bundesweite Debatte aus. Jetzt wird eins der Original-Sockenpaare für den guten Zweck versteigert.

Im Sommer empfing der Koblenzer CDU-Kreisverband in den Räumen der Firma Compugroup. Bundespräsidentin Julia Klöckner (CDU) war Hauptrednerin, doch es blieb vor allem eine Debatte in Erinnerung, die bundesweit Kreise zog. Schließlich unterstützt Compugroup-Gründer Frank Gotthardt das rechtspopulistische Medienportal Nius.







