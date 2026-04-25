Koblenzer OB im Interview Langner: Wir müssen über Steuererhöhungen reden Angela Kauer-Schöneich

Jan Lindner

Peter Meuer 25.04.2026, 08:00 Uhr

Anfang Mai beginnt für David Langner die zweite Amtszeit als Koblenzer Oberbürgermeister. Im Interview mit unserer Zeitung blickt er voraus, benennt die Großthemen und kündigt an, mit den Fraktionen im Herbst über Steuererhöhungen zu sprechen.

David Langner sieht erholt aus, er hatte grade eine Woche Urlaub. Dann versucht der Koblenzer Oberbürgermeister auch wirklich abzuschalten, liest keine Mails, keine Zeitung, keine anderen Nachrichten. Beim Interviewtermin mit unserer Zeitung in seinem Dienstzimmer im Rathaus sagt der 50-Jährige: „Der Laden läuft auch ohne den OB.







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