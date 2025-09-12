Der Wahlkampf ist im Endspurt, die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl naht, am 21. September findet der erste Wahlgang statt. Dazu haben wir den Kandidaten vier Fragen gestellt. Diesmal antwortet Amtsinhaber David Langner (SPD, tritt unabhängig an).

Wie bekommen wir die Wohnungsnot in der Stadt in den Griff?

Klar ist: Wir brauchen neuen, vor allem bezahlbaren und auch barrierefreien Wohnraum in Koblenz: mindestens 3200 neue Wohnungen bis 2040, darunter 850 sozial geförderte Wohnungen. Das bestätigt auch das von uns in Auftrag gegebene Wohnraumversorgungskonzept. Für dieses Ziel können wir einiges tun: Baurecht haben wir in vielen Fällen geschaffen. Die Eigentümer können also loslegen. Wir haben einen neuen Flächennutzungsplan aufgelegt. Auch hier werden neue Wohngebiete entstehen.

Mein Ziel ist, dass Anträge und Genehmigungen bald vollständig digital und online möglich sind. Unsere eigene städtische Wohnungsbaugesellschaft wird in Neubauten investieren und wir müssen darauf achten, dass bestehende Wohnungen dem Wohnungsmarkt erhalten bleiben. Zudem will ich, dass Leerstände klug genutzt werden und der Zuwachs an Ferienwohnungen – sobald rechtlich möglich – begrenzt wird. Bei fast allen Maßnahmen brauchen wir die Unterstützung von Land und Bund, beim Abbau der Auflagen, bei der Verbesserung der Förderungen.

Welches Großprojekt wird am wichtigsten für die Stadt in den kommenden Jahren und warum?

Es gibt nicht das eine Großprojekt. Es geht generell um unsere Infrastruktur. Wir brauchen eine Modernisierung unserer Schulen und Kitas und einen gleichzeitigen Ausbau der Plätze: mindestens 450 neue Kita-Plätze in den nächsten fünf Jahren. Zudem brauchen wir neue Turnhallen und sanierte Schulhöfe.

Die neue Pfaffendorfer Brücke ist im Bau, die Sanierung der Europabrücke steht in den nächsten Jahren an. Den Saarkreisel will ich gerne so neugestalten, dass Fußgänger und Radfahrende dort ihren Platz haben. Den neu geplanten Bahnhof in der Goldgrube und im Rauental will ich gemeinsam mit der DB AG bauen. Wir investieren in unser Klinikum, um den Kemperhof und das Stift zu einem modernen Krankenhaus zusammenzulegen und so eine bestmögliche Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Der Sportpark Oberwerth muss wieder zum sportlichen Wohnzimmer der Stadt werden.

Welche Weichen müssen wir für eine auch künftig prosperierende Handels- und Gewerbelandschaft in der Stadt stellen?

Die Innenstadt braucht Impulse durch die Umwandlung von Büros in Wohnraum, durch mehr Kultur und Treffpunkte, die keinen Eintritt kosten. Sie wird grüner, bietet mehr Schatten und Wasserflächen und hält eine höhere Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Bänke bereit. Veranstaltungen werden zusätzliche Anreize schaffen, die Stadt zu besuchen. Wir brauchen aber auch privates Engagement und günstige Mieten, um Existenzgründern den Einstieg zu erleichtern. Deshalb war mir auch wichtig, dass wir die Koblenzer an der Erneuerung der Innenstadt beteiligen. Das Münzmeisterhaus kaufen wir zurück und werden es, genauso wie die Alte Burg, einer neuen Nutzung zuführen und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Welche Rolle muss Koblenz in der Bundesgartenschau 2029 einnehmen?

Alle Gäste der Buga müssen nach Koblenz kommen wollen, weil wir hier das beste und abwechslungsreichste Rahmenprogramm bieten. Es wird Großveranstaltungen geben, aber auch viele kleinere verteilt über die Stadt. Zudem werden wir mit unserer tollen Alt- und Innenstadt und den vielen Gastronomie- und Übernachtungsmöglichkeiten punkten.

Die Seilbahn bleibt als Highlight erhalten und die Mutigen sausen mit der neuen Zipline über den Rhein. Die Uferbereiche werden weiter saniert und laden zum Verweilen ein. Wir probieren neue Wohnformen, zum Beispiel im Tiny-House-Bereich, aus. Wir können aber auch bereits die Fahrt nach Koblenz zu einem Highlight machen und in Abstimmung mit der Buga GmbH attraktive Schiffsverbindungen anbieten. Zudem müssen wir den Verkehr klug lenken und zusätzliche Züge einsetzen.