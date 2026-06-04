Investor plante Wohnquartier Langner: Stadt kauft Königsbacher-Areal eher nicht Jan Lindner 04.06.2026, 12:00 Uhr

i Das Areal der ehemaligen Königsbacher-Brauerei Alexej Zepik

Die ambitionierten Pläne hätten mit einem Schlag die Wohnungsnot in Koblenz etwas gelindert: Auf dem Königsbacher-Areal wollte ein Investor mehr als 1200 Wohnungen bauen. Doch daraus wird eher nichts. Diese Alternativen sieht OB David Langner.

Ein eigenes Quartier mit mehr als 1200 Wohnungen, Hotel, B üro- und Verwaltungszentrum, Nahversorger, 488 Tiefgaragenstellplätzen und Parkhaus: Die Pläne von Investor Christian Seitz für das Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei klangen vielversprechend wie ambitioniert.







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