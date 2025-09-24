Nach Koblenzer OB-Wahl Langner: Meine Machtfülle steigt nicht an 24.09.2025, 08:24 Uhr

i So sehen Sieger aus: der alte und neue Koblenzer Oberbürgermeister David Langner Alexej Zepik

Am Tag nach der Wahl ging es für den haushohen Koblenzer OB-Wahlsieger David Langner (SPD, trat parteilos an) fast so weiter, als wäre nichts gewesen: Es standen Gremiensitzungen an. Im Interview bewertet er das Ergebnis und erzählt, was nun ansteht.

Immerhin, Zeit zur Wahlparty blieb am Sonntagabend schon noch. Der alte und neue Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD, trat parteilos an) feierte mit seinen Unterstützern und Freunden in der bekannten Altstadtkneipe Mephisto. Sogar Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) kam vorbei und stieß mit einem Bier an.







