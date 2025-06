Erheblichen Verkehrsstau gab es in den vergangenen Tagen auf der B42 in Vallendar in Höhe des Stadtteils Mallendar. Zeitweise bildete sich in Fahrtrichtung Koblenz ein Stau bis zum Vallendarer Bahnhof. In dessen Folge gab es auch auf der Zufahrt aus Richtung Höhr-Grenzhausen über die L308 (Westerwaldstraße) einen Rückstau bis auf Höhe der alten Stadthalle. Grund war eine Baustelle auf der B42, die eine ampelgesteuerte einspurige Verkehrsführung erforderlich machte.

Neue Trinkwasserleitung hergestellt

Hierbei ging es um Restarbeiten zur Herstellung einer neuen Trinkwasserleitung, den die Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM) in der jüngsten Zeit herstellen ließen. Dabei ging es um das letzte Teilstück einer Leitung, mit dem Trinkwasser durch neu gebaute Leitungen von Koblenz-Wallersheim in das Leitungsnetz von Vallendar eingespeist wird. Bisher wurde das Trinkwasser über den Hochbehälter Koblenz-Niederberg auf 217 Meter hochgepumpt und anschließend nach Vallendar heruntergeführt.

Mit der neuen Leitung werden nach Aussage der VWM die Energiekosten erheblich reduziert. Bereits im Sommer 2023 hatten die VWM einen Düker von Wallersheim nach Niederwerth errichten lassen, dem im Winter 2024 ein zweiter Düker von Niederwerth nach Vallendar folgte. Dieser Düker wurde dann unter der B42 weitergeführt. An der Verbindungsstelle zum Vallendarer Leitungsnetz hatte die Koblenzer Rohrbaufirma Herrmann zuletzt ein 1200 Kilogramm schweres Schieberkreuz eingebaut.

Straßenoberfläche ist inzwischen fertig

Wie EVM-Pressesprecher Marcelo Peerenboom mitteilte, war die Straßenoberfläche an der B42-Querungsstelle zunächst als Provisorium wiederhergestellt worden. Die vollständige Herstellung der Straßenfläche wurde dann in dieser Woche fertiggestellt, was die oben genannte einspurige Verkehrsführung erforderlich machte. Am Donnerstag wurde die Baumaßnahme abgeschlossen und die Ampelanlage wieder abgebaut.