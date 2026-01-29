Gemeinsam am Feuer sitzen, den Flammen zuschauen, dabei den Stock drehen, an dem der Teig langsam braun wird: Bei einem ungezwungenen Treffen in der Familienbildungsstätte in Koblenz findet bald eine lange Nacht der Begegnung statt. So läuft sie ab.
Orte der Begegnung sind wichtig für Menschen und das gesellschaftliche Zusammenleben: Davon sind Alicia Kranz und Werner Süs überzeugt. Deshalb organisieren sie nun bereits zum zweiten Mal eine lange Nacht der Begegnung mit Stockbrot und Lagerfeuer im Garten der Familienbildungsstätte, Thielenstraße 13, in Koblenz.