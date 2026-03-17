In der Verwaltung geht es nicht erst am Wahltag rund, gerade vorher fallen einige Aufgaben an. Josef Hehl von der Stabstelle Wahlen gibt Einblicke in den vollen Alltag – und erklärt, wie Briefwähler wählen können, die besonders spät dran sind.

Die Briefwahl als Möglichkeit zur Teilnahme an der bevorstehenden Landtagswahl ist auch in diesem Jahr beliebt. Unsere Redaktion hat sich bei

Josef Hehl von der Stabsstelle Wahlen nach Zahlen und Fakten zur aktuellen Wahl und vergangenen Landtagswahlen erkundigt.