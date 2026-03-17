Tipps für Spät-Briefwähler
Landtagswahl: Viele Koblenzer haben schon gewählt
Bei vielen Koblenzern liegen zu Hause die Wahlbriefe zur Landtagswahl rum, sofern sie nicht schon ausgefüllt und in den Briefkas
Bei vielen Koblenzern liegen zu Hause die Wahlbriefe zur Landtagswahl rum, sofern sie nicht schon ausgefüllt und in den Briefkasten geworfen wurden.
Thomas Frey/dpa

In der Verwaltung geht es nicht erst am Wahltag rund, gerade vorher fallen einige Aufgaben an. Josef Hehl von der Stabstelle Wahlen gibt Einblicke in den vollen Alltag – und erklärt, wie Briefwähler wählen können, die besonders spät dran sind.

Lesezeit 2 Minuten
Die Briefwahl als Möglichkeit zur Teilnahme an der bevorstehenden Landtagswahl ist auch in diesem Jahr beliebt. Unsere Redaktion hat sich bei Josef Hehl von der Stabsstelle Wahlen nach Zahlen und Fakten zur aktuellen Wahl und vergangenen Landtagswahlen erkundigt.

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