Die Grünen haben Thomas Hildner von der Rheininsel Niederwerth zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 10 (Kreis Mayen-Koblenz/Westerwald) gewählt. Der 38-jährige Orgelbauer ist Vorstandsmitglied der Grünen Mayen-Koblenz. Er setze sich für das Handwerk und einen konsequenten Klimaschutz in der Region ein, teilen die Grünen mit. Außerdem ist er Mitglied in den Landesarbeitsgemeinschaften Christen sowie Landwirtschaft, Tierschutz und Ernährung, deren stellvertretender Sprecher er ist.

Dieses Engagement spiegelt auch die Schwerpunkte von Hildners politischer Agenda. In seiner Bewerbungsrede hob er die große Vielfalt des Wahlkreises mit dem größten Gewerbegebiet Deutschlands in Mülheim-Kärlich, der privaten Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar, dem Zentrum des Keramikhandwerks in Höhr-Grenzhausen und dem Rheinhafen in Bendorf hervor. „Das Handwerk ist für unsere Region von enormer Bedeutung und Rückgrat der Wirtschaft sowie unverzichtbar für Klimaschutz und -anpassung. Ich möchte politische Rahmenbedingungen schaffen, damit gerade kleine Handwerksbetriebe den Fachkräftemangel bewältigen und die ökologische Transformation erfolgreich gestalten können“, sagte Hildner.

Co-Sprecherin Rebecca Stallbaumer wurde zur Ersatzkandidatin gewählt.

Maik Krüger, Sprecher des Kreisverbands Mayen-Koblenz, steht voll hinter dem Kandidaten: „Wir kennen Thomas Hildner als ausgesprochen engagiertes Mitglied unseres Kreisverbandes, der aus tiefer Überzeugung für Nachhaltigkeit und Demokratie kämpft. Seine Bodenständigkeit und seine vielfältigen Einblicke aus der handwerklichen Praxis, dem Alltag in ländlichen Regionen und dem gelebten Glauben in der Kirchengemeinde sind starke Anknüpfungspunkte, um mit Menschen in unserer Region auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.“ Co-Sprecherin Rebecca Stallbaumer, wurde zur Ersatzkandidatin gewählt.

Marlon Wrasse, Kreisgeschäftsführer der Grünen im Westerwald und Schatzmeister im Ortsverband Höhr-Grenzhausen ergänzte: „Wir erleben, dass Thomas Hildner stets die realen und ganz praktischen Herausforderungen der Menschen in ihrem Alltag im Blick hat. Er setzt sich mit großem Engagement dafür ein, Tradition zu bewahren und zugleich in eine nachhaltige, moderne Zukunft zu überführen. Dieser Ansatz prägt auch unsere grüne Arbeit vor Ort, und wir sind überzeugt, dass wir mit Thomas Hildner jemanden in denLandtag schicken, der uns mit starker Stimme vertritt. “

Der Wahlkreis 10

Der Wahlkreis 10 umfasst neben der Stadt Bendorf die Verbandsgemeinden Vallendar und Weißenthurm im Landkreis Mayen-Koblenz sowie im Westerwaldkreis die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen.