Die Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein ist eine Veranstaltung, die die verschiedenen Sinne des Menschen immer wieder ganz besonders betört. Insbesondere, wenn wie in diesem Jahr, die Sonne von einem stahlblauen Himmel das historische Bauwerk ins beste Licht setzt.

Da locken selbstverständlich die verschiedenen Stände mit Blumen und Pflanzen die zahlreichen Besucher an. Wie zum Beispiel beim Pflanzenmann aus Holland. Hier gibt es wunderschöne Blüher, darunter verschiedene Rosensorten, Bougainvillea, Akelei, Lavendel, Lampenputzer, Jasmin oder Fingerhut, aber auch eine komplette Kiste mit winterharten Stauden. Beim niederländischen Landsmann auf dem Festungsplateau gibt es eine Riesenauswahl von Blumenzwiebeln. „Wegen des Maitermins haben wir dieses Jahr eine größere Anzahl von Pflanzenanbietern“, erklären die Veranstalter Isabell und Phillip Bürgers im RZ-Gespräch.

i Ein besonderes Prachtstück war dieser Brunnen in Form der Erdkugel Winfried Scholz

Inmitten von herrlichen Lupinen bietet die Firma BleDex Tebarts aus Kevelaer kugelförmige Edelstahlbrunnen an. Das vielbewunderte Glanzstück ist eine originalfarbige Erdkugel. Wegen des aufwendigen Herstellungsverfahrens, die Farbe wird in einer Autolackierwerkstatt aufgebracht, muss man für das Prachtexemplar 5.200 Euro bezahlen. Es gibt aber auch Angebote im dreistelligen Bereich. Schnell entschlossene Käufer können mit einigem Glück bei Messe-Ende ein Schnäppchen bei hochwertigen Gartenmöbeln aus Teakholz machen. Ein Aussteller bietet funktionierende Outdoorduschen an. Der Duschkopf am oberen Ende des Holzbalkens war früher mal eine kupferne Wärmeflasche.

i Besonders groß war das Angebot bei Blumen und Pflanzen wie hier beim Pflanzenmann aus Holland Winfried Scholz

Mehrfach werden herrlich bunte bemalte Figuren aus Holz oder Metall angeboten. Wahre Kunstwerke, die allerdings auch ihren Preis haben, sind die Glasobjekte von Peter Kuchler III. aus Weigelsdorf in Österreich. Kuchler hat sein Handwerk bei den besten Glasmachern, darunter auch im italienischen Murano gelernt.

Die Besucher haben auch die Auswahl unter hochwertigen Lederwaren, Schmuck sowie Damen und Herrenmode. Letzteres wird vorwiegend im Kuppelsaal angeboten. Rund ein Drittel der über 170 Aussteller ist nach den Worten der Veranstalter zum ersten Mal dabei. „Wir haben aber auch ganz treue Kunden, die bei allen Termine dabei sind, wie die Schmuckmanuaktur Kobi Style“, sagt Isabell Bürgers, die Tochter des früheren Veranstalters Reno Müller. Ein weiterer Stammaussteller, der immer am gleichen Platz residiert, ist Giuseppe Ciancimino. Vor allem bietet er sizilianisches Bioolivenöl „von Mamma“ an. Weitere Spezialitäten sind dunkler und heller Balsamico-Essig oder Limoncino. Neu im Angebot sind getrüffelte Tagliatelle. Giuseppe sagt: „Unsere mit Herz und Seele hergestellten Produkte sind nicht billig. Aber hier können Sie den Unterschied zwischen gut und erstklassig erfahren.“ Vor allem ginge es ihm darum, den wahren Geschmack Italiens zu zeigen.

i Im Kuppelsaal gibt es vor allem Damenkleidung und Schmuck. Winfried Scholz

Gaumenfreuden aus der Region sind die Weine aus der Genuss-Werkstatt oder die leckeren Erdbeertörtchen von Konditor Baumann aus Koblenz sowie aus der Ziegenkäse-Manufaktur Hommerdingen.

Eine riesige Vielfalt von Honig bietet Rudolf Kahlenberg aus Erfurt an. Isabell Bürgers erläutert: „Er ist auch unser Medizinmann. Neben dem Genuss seiner Produkte kann der Apitherapeut (Apitherapie bezeichnet die medizinische Verwendung von Bienenprodukten) auch Rat und Tat geben, wie verschiedene Krankheiten durch seinen Honig gelindert werden können.“ Auch bei Oliven-Ulli („Alles frisch vom Mittelmeer“) kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. Viel Aufmerksamkeit erzeugen die Darsteller von Jardin des Epoques aus Düsseldorf in ihren historischen Kostümen.

i Eine Huldigung an den Veranstaltungsort historische Festung soll der Auftritt der Truppe Jardin des Epoques sein Winfried Scholz

Zum ersten Mal findet die Landpartie am Muttertag statt. Deswegen bieten die Veranstalter am Sonntag eine Candy-Bar mit kleinen süßen Geschenken an. Sie verweisen außerdem darauf, dass die Veranstaltung an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Zum zweiten Mal ist die Burg Namedy in Andernach Veranstaltungsort für die Herbstpartie vom 5. bis 7. September. Das sei ihr Angebot für die vielen Stammbesucher, die sie in dieser Region gewinnen konnten, erklären die Veranstalter abschließend.