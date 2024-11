Gefährliche Schlaglochpiste Land saniert marode L121 bei Weißenthurm 15.11.2024, 17:00 Uhr

i Risse, Schlaglöcher, Dellen: Die Landesstraße 121 bei Weißenthurm ist in keinem guten Zustand. Sascha Ditscher

Jahrelang galt die Landesstraße am Kernkraftwerksgelände als marode – und sogar gefährliche – Schlaglochpiste. Kommunalpolitiker und Autofahrer beschwerten sich immer wieder. Nun gab das Land überraschend bekannt: Ab kommender Woche wird saniert.

Am Ende hat sich der jahrelange Kampf der Kommunalpolitik gegen die Holperpiste ausgezahlt: Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun angekündigt hat, rücken schon in der kommenden Woche Arbeiter an und sanieren die Landesstraße 121 bei Weißenthurm.

