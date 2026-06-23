Störanfällige Anlage am Eck Lässt die Stadt Koblenz den Wasserspielplatz neu bauen? Peter Meuer 23.06.2026, 16:30 Uhr

i Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz: Ein Neubau der störanfälligen Anlage ist eine Option. Ingo Beller

Häufig ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck außer Betrieb, irgendwas ist gefühlt immer kaputt. Die Koblenzer ärgert es, die Anlage ist beliebt. Mittlerweile steht ein Neubau im Raum. Und es gibt sogar eine Idee, woher das Geld kommen könnte.

Kommt der Neubau des störanfälligen Koblenzer Wasserspielplatzes? In den kommenden Jahren könnte eine komplett neue Anlage eingebaut werden, statt den Wasserspielplatz am Deutschen Eck regelmäßig zu reparieren und zu sanieren. Die Möglichkeit eines Neubaus ist auch deswegen zuletzt in den Fokus gerückt, weil eventuell bald ausreichende Mittel dafür zur Verfügung stehen könnten.







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