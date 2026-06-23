Störanfällige Anlage am Eck
Lässt die Stadt Koblenz den Wasserspielplatz neu bauen?
Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz: Ein Neubau der störanfälligen Anlage ist eine Option.
Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz: Ein Neubau der störanfälligen Anlage ist eine Option.
Ingo Beller

Häufig ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck außer Betrieb, irgendwas ist gefühlt immer kaputt. Die Koblenzer ärgert es, die Anlage ist beliebt. Mittlerweile steht ein Neubau im Raum. Und es gibt sogar eine Idee, woher das Geld kommen könnte.

Lesezeit 2 Minuten
Kommt der Neubau des störanfälligen Koblenzer Wasserspielplatzes? In den kommenden Jahren könnte eine komplett neue Anlage eingebaut werden, statt den Wasserspielplatz am Deutschen Eck regelmäßig zu reparieren und zu sanieren. Die Möglichkeit eines Neubaus ist auch deswegen zuletzt in den Fokus gerückt, weil eventuell bald ausreichende Mittel dafür zur Verfügung stehen könnten.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren