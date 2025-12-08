Die Detailplanung beginnt Lärmschutzwand Rübenach: Wann der Bau starten könnte Matthias Kolk 08.12.2025, 13:43 Uhr

i Eine meterhohe Schutzwand entlang der Autobahn 48 soll Anwohner in Rübenach vor Lärm schützen. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Die Autobahn 48 hört man in Rübenach mehr, als vielen lieb ist. Die Planungen für eine Lärmschutzwand gehen jetzt ins Detail. Denn das wichtigste Papier für das Projekt wurde nun unterzeichnet.

Sie kommt, und viele Menschen in Rübenach denken sich vermutlich: endlich. Eine rund 1900 Meter lange Lärmschutzwand soll in dem Koblenzer Stadtteil das Rauschen der A48 lindern. Am Montag unterzeichneten Baudezernent Andreas Lukas und Markus Gerhards, Direktor der Niederlassung West der Autobahn GmbH, die besondere Planungsvereinbarung, ohne die das Projekt nicht möglich wäre – und die anderen Kommunen als Vorbild dienen könnte.







