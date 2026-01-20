Bau für Feuerwehr in Koblenz Lärmschutz macht Umplanung für Gerätehaus-Gelände nötig Katrin Steinert 20.01.2026, 15:00 Uhr

i Der Bolzplatz an der Emser Straße in Koblenz-Horchheim dient zum Kicken, hat ein Basketballfeld, und hier werden die Kirmes und das Martinsfeuer abgehalten. Künftig soll hinten auch die Feuerwehr ihr neues Zuhause gebaut bekommen. Doch das Vorhaben ist aufwendiger als geplant. Mirco Klein

Die Koblenzer Feuerwehrkräfte in Horchheim müssen sich weiter in Geduld üben. Ein Lärmschutzgutachten macht es notwendig, dass die Zufahrt zum geplanten Neubau auf dem Bolzplatz verlegt wird. So ist der Stand.

Der Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Emser Straße in Horchheim rückt in weite Ferne. Grund ist der Lärmschutz. Dieser macht aufwendige Umplanungen notwendig, wie unsere Zeitung auf Anfrage aus dem Koblenzer Rathaus erfahren hat.Alles hängt aktuell an der Zufahrt zum Neubau, der hinten auf dem Bolzplatz errichtet werden soll.







Artikel teilen

Artikel teilen