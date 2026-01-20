Die Koblenzer Feuerwehrkräfte in Horchheim müssen sich weiter in Geduld üben. Ein Lärmschutzgutachten macht es notwendig, dass die Zufahrt zum geplanten Neubau auf dem Bolzplatz verlegt wird. So ist der Stand.
Lesezeit 2 Minuten
Der Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Emser Straße in Horchheim rückt in weite Ferne. Grund ist der Lärmschutz. Dieser macht aufwendige Umplanungen notwendig, wie unsere Zeitung auf Anfrage aus dem Koblenzer Rathaus erfahren hat.Alles hängt aktuell an der Zufahrt zum Neubau, der hinten auf dem Bolzplatz errichtet werden soll.