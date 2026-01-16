Anwohner in Koblenz klagen Lärm und Müll an jedem Wochenende in der Altstadt Doris Schneider 16.01.2026, 06:30 Uhr

i Wenn die Kneipen zumachen, dann ziehen die Nachtschwärmer weiter. Und dabei machen sie viel Lärm, sagen Anwohner in der Altstadt. Dazu kommen Müll und Aggressionen. Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

Sie leben gern mitten in Koblenz – aber was an Wochenenden passiert, das nervt, berichtet Jürgen Potratz von der Bürgerinitiative Altstadt. Gegen Feiern habe überhaupt niemand was, sagt er. Aber gegen das, was drumherum passiert.

Meldungen über eingeworfene Fensterscheiben in einer Parfümerie in der Löhrstraße und vor ein paar Wochen bei Fahrrad Franz und einem Juwelier haben die Mitglieder der Bürgerinitiative Altstadt nicht überrascht: „Vor allem zwischen 5 und 7 Uhr morgens geht es in der Altstadt rund“, sagt Jürgen Potratz von der BI und beschreibt eine ganz normale Nacht an einem Freitag oder Samstag, wie die Anwohner sie fast an jedem Wochenende erleben.







