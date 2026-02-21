Neueröffnung in Koblenz
„Lädjen“ für Kunst und Keramik lockt viele Besucher an
Endlich ist es soweit: Jennifer Kluge kann offiziell die ersten Gäste im "Lädjen" bedienen.
Nina Borowski

Voller Vorfreude haben Jennifer und Vivien Kluge am Samstagmorgen offiziell die Tür ihres „Lädjens“ geöffnet. Ab sofort sind Liebhaber von Kunst und Keramik willkommen - zum Einkaufen und zum selber Bemalen. Von ersten Besuchern gibt es viel Lob. 

Lesezeit 2 Minuten
Voller Vorfreude und auch ein bisschen Aufregung haben Jennifer und Vivien Kluge auf den Eröffnungssamstag hingearbeitet. Noch am Freitag hat das Paar letzte Kleinigkeiten erledigt. „Am Nachmittag haben wir für zwei Stunden einfach die Tür nicht abgeschlossen“, sagt Jennifer Kluge und ergänzt: „Einige kamen direkt rein, weil sie die Ankündigung gelesen hatten, und wollten schon mal schauen.

