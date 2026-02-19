Kunst und Keramik bei Blumenkindjen „Lädjen“ eröffnet am Samstag in der Koblenzer Altstadt Nina Borowski 19.02.2026, 10:00 Uhr

i Jennifer Kluge (rechts) erfüllt sich mit Unterstützung ihrer Frau Vivien den Traum vom eigenen Laden in der Altstadt. Im "Lädjen" auch immer mit dabei ist ihre kleine Tochter Rosie. Nina Borowski

In nur wenigen Wochen haben Jennifer Kluge und ihre Frau Vivien aus einer Rohbaustelle ein kleines Paradies für Kreative geschaffen. Im „Lädjen“ kann man nicht nur Keramik bemalen, sondern auch Allerlei Kunst und Keramik kaufen. Ein Besuch im Laden.

Warme, bunte Farben verströmen ein Gefühl von Sommerurlaub im Süden. Genau das möchte Jennifer Kluge mit ihrem „Lädjen“ in der Koblenzer Altstadt vermitteln. Neben dem Verkauf von Kunst und Keramik ist es ein Ort für Kreative, die für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen wollen.







