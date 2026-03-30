Verweilen ohne Kaufzwang Läden in der Koblenzer City dürfen Sitzmöbel aufstellen Matthias Kolk 30.03.2026, 08:00 Uhr

i Ein Sitzplatz zum Verweilen: Künftig sollen Geschäfte in Koblenz Sitzgelegenheiten vor ihren Eingängen aufstellen können. Matthias Kolk

Sich hinsetzen können, aber nichts kaufen müssen: Die Stadt Koblenz passt ihre Gestaltungsrichtlinie für die Innenstadt an. Geschäfte können jetzt Stühle und Bänke vor ihre Lokale stellen. Das soll die Aufenthaltsqualität steigern.

Die Sonne scheint, man bummelt gemütlich durch die Koblenzer Innenstadt, aber irgendwann will man eine kurze Pause einlegen. Und dann ist die Frage: wo? Sich einfach an einen Tisch eines Restaurants setzen geht nicht, dann müsste man schon was bestellen.







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