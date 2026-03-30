Verweilen ohne Kaufzwang
Läden in der Koblenzer City dürfen Sitzmöbel aufstellen
Ein Sitzplatz zum Verweilen: Künftig sollen Geschäfte in Koblenz Sitzgelegenheiten vor ihren Eingängen aufstellen können.
Ein Sitzplatz zum Verweilen: Künftig sollen Geschäfte in Koblenz Sitzgelegenheiten vor ihren Eingängen aufstellen können.
Matthias Kolk

Sich hinsetzen können, aber nichts kaufen müssen: Die Stadt Koblenz passt ihre Gestaltungsrichtlinie für die Innenstadt an. Geschäfte können jetzt Stühle und Bänke vor ihre Lokale stellen. Das soll die Aufenthaltsqualität steigern.

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Die Sonne scheint, man bummelt gemütlich durch die Koblenzer Innenstadt, aber irgendwann will man eine kurze Pause einlegen. Und dann ist die Frage: wo? Sich einfach an einen Tisch eines Restaurants setzen geht nicht, dann müsste man schon was bestellen.

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