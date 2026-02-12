Karneval in Koblenz Lachen ist gesund: Prinzenempfang im Kemperhof 12.02.2026, 10:53 Uhr

i Spaß mit den Kita-Kindern: Prinz Oli und Confluentia Ricarda schauten im Kemperhof vorbei. Rico Rossival

Närrischer Besuch mit Wirkung: Prinz Oli und Confluentia Ricarda brachten Karnevalsfreude in Kemperhof, Kinderklinik und Stift – und zauberten ein Lächeln auf viele Gesichter.

Im Koblenzer Karneval feiern alle zusammen – egal ob alt oder jung, groß oder klein, gesund oder gerade nicht ganz so gesund. Dieses Motto galt auch bei den Prinzenempfängen im Kemperhof, der Kinderklinik und im Evangelischen Stift St. Martin. Prinz Oli, der närrischen Zeitungsjung, und seine Confluentia Ricarda sorgten mit ihrem Gefolge bei ihren Besuchen für gute Laune bei kleinen und großen Närrinnen und Narren, Mitarbeitenden und Patienten.







