Koblenzer Eventschiff
La Paloma an Land: Warum das Schiff „zum Arzt“ muss
Neuer Anstrich, neuer Antrieb, neue Toiletten: Die La Paloma aus Koblenz wird aktuell einer Frischekur unterzogen.
Andrea Vomfell

Seit Monaten ist an der La Paloma kein Rheinwasser mehr abgeperlt. Das Eventschiff aus Koblenz befindet sich in der Werft. Der Aufenthalt dort ist in diesem Jahr besonders lang und ausgiebig. Warum, das erklärt La-Paloma-Chefin Andrea Vomfell.

Schiffe müssen ab und zu zur Werft, wie der Mensch zum Arzt. Nur kann der Besuch von Ersterem deutlich teurer ausfallen. Außerdem dauert die Sitzung gern mal länger. Im Falle der La Paloma sind es schon mehrere Monate, die sie auf dem Trockenen verbringt.

