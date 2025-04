Auf der Landesstraße 308 zwischen Vallendar und der Kreisgrenze muss die Fahrbahn erneuert werden, dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Pressemitteilung mit. Aus bautechnischen und Arbeitssicherheitsgründen können die Arbeiten nur unter Vollsperrung stattfinden.

Der Verkehr werde großräumig von Vallendar über die B 42 / B 413 in Richtung Bendorf und von dort weiter über die L 307 nach Höhr-Grenzhausen umgeleitet, schreibt der LBM. Der Ausbau soll in drei Abschnitten erfolgen:

Gestartet wird mit dem 1. Bauabschnitt von der Kreisgrenze bis Waldfriede. Auf einer Länge von 900 Metern wird der gesamte Asphaltoberbau in einer Stärke von etwa 18 Zentimetern und die ungebundene Tragschicht von etwa 12 Zentimetern abgenommen, erläutert der LBM. Anschließend wird in Teilbereichen der abgesackte Randbereich stabilisiert und die komplette Fahrbahn mit einer Frostschutzschicht und den neuen Asphaltschichten versehen.

i Am ehemaligen Gummiwerk, hier befindet sich heute ein Dachdeckerbetrieb, eine Schlosserei-Werkstatt und ein Autoaufbereiter, endet der erste Bauabschnitt und beginnt der zweite Bauabschnitt. Winfried Scholz

Nach Herstellung von Banketten, Mulden und Randbereichen geht es dann im zweiten Bauabschnitt weiter: In dem Abschnitt, von Waldfriede bis zum Gummiwerk, liegt eine Stelle, an der sich Unfälle häufen, diese Häufung soll mit den Maßnahmen beseitigt werden. In dem Teilbereich von circa 900 Metern wird die Fahrbahn auf gesamter Breite voll ausgebaut. In einem weiteren Teilbereich von rund 1.500 Metern wird die Deckschicht etwa 10 Zentimeter tief abgefräst und die Asphaltdeckschichten auf der gesamten Fahrbahnbreite hergestellt.

Nach Herstellung von Banketten, Mulden und Randbereichen geht es weiter mit dem 3. und letzte Bauabschnitt: Ab Gummiwerk bis zum Zebrastreifen wird auf einer Länge von rund 800 Meter eine Deckensanierung erfolgen. Dabei wird auch diese Deckschicht rund 10 Zentimeter tief abgefräst und mit Asphaltbinder sowie -deckschicht neu aufgebaut.

i Am Waldfrieden endet der zweite Bauabschnitt und es beginnt der dritte Bauabschnitt. Winfried Scholz

Der Anliegerverkehr werde, bis auf kurzfristige bautechnische Erfordernisse, stets aufrechterhalten. Die Zufahrt zu den im Baubereich liegenden Grundstücken wird - soweit wie möglich - gewährleistet, schreibt der LBM. Eine der Ausnahmen bilden die Fräsarbeiten sowie die Herstellung der Asphaltschichten, hierfür wird das Baufeld auch für den Anliegerverkehr voll gesperrt. Ein Anfahren zu den Grundstücken wird in diesem Zeitraum nicht möglich sein. „Es wird jedoch stets versucht, diese Einschränkungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“, heißt es.

Vor Beginn der Fräs- und Asphaltarbeiten werden die Anlieger durch Einwurfzettel über die Dauer und den Ablauf der Arbeiten informiert. Die Müllbehälter der Anlieger und nicht anfahrbaren Straßen werden durch das Bauunternehmen an eine für das Entsorgungsunternehmen erreichbare Stelle transportiert. Nach Entleerung der Abfallbehälter werden diese durch das Unternehmen wieder zu ihren Eigentümern zurückgebracht.

i Ungefähr an dieser Stelle befindet sich die Kreisgrenze und dort endet der dritte Bauabschnitt. Im rückwärtigen Teil des Fotos beginnt der Ortseingang von Höhr-Grenzhausen. Winfried Scholz

Mit Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme wird - unter Berücksichtigung der Witterungseinflüsse - bis Ende des Jahres 2025 gerechnet. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3 Millionen Euro und werden vom Land getragen.

Die L 308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen befindet sich in einem maroden Zustand. Der Oberbau weist zahlreiche Risse auf, zudem sackt die Fahrbahn am Rand ab. Im mittleren Teil, wo sich Unfälle häufen, muss die Querneigung und die Griffigkeit in den Kurven optimiert werden. Die Strecke ist durch eine Vielzahl von Schlaglöchern, Ausbrüchen, Absackungen und Flickstellen erheblich beeinträchtigt.

Ziel der Maßnahme sei neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Vermeidung weiterer Schäden. Vor Beginn der Arbeiten wird der LBM Cochem-Koblenz nochmals über die anstehenden Arbeiten inklusive genauer Baustellenzeiten informieren.