Musik, Tanz, Hinterhöfe und Kirchen: Die Koblenzer Kulturszene ist vielfältig, bietet spannende Begegnungen und Formate – auch an unerwarteten Orten. Fünf Koblenzer Fotografen zeigen am Bahndamm ihre Perspektiven auf das Kulturleben in der Stadt.
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Ein Porträtfoto am Bahndamm zeigt die Musikerin Milena Hoffmann von der Band Pieces beim E-Gitarre-Spielen. Hinter ihr sind einzelne Buchstaben der Veranstaltungsreihe Fête de La Musique in Koblenz zu erkennen, wo das Bild offenbar entstand. Das Glas des Ausstellungsrahmens spiegelt die Umgebung in der Löhrstraße wider, wodurch sie zum Teil des Kunstwerks wird, wenn man es betrachtet.