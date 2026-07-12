Junger Gitarrist aus Urbar Kurz gefragt: Soll Musik auch dein Beruf werden, Lukas? Alexander Thieme-Garmann 12.07.2026, 08:55 Uhr

i Seit seinem fünften Lebensjahr nimmt Lukas Gitarrenunterricht an der Musikschule. Ob er daraus einen Beruf machen möchte, kann er noch nicht sagen - muss er aber auch nicht, er hat ja noch viel Zeit. Alexander Thieme-Garmann

Er ist mit seinen 13 Jahren noch ganz jung, aber in Sachen Musik schon ein alter Hase. Lukas Hazzan aus Urbar hat bei „Jugend musiziert“ den ersten Platz gemacht, im Moment stehen einige Auftritte an, unter anderem auf den Kulturstufen. Und dann?

Mit der Urkunde für den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Gitarre (Pop) kehrte Lukas Hazzan Ende Mai aus Regensburg zurück. Der 13-jährige Schüler, der nach den Sommerferien die neunte Klasse des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums besuchen wird, lebt mit seiner Familie in Urbar.







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