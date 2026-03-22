Leistungsschau in Koblenz Kunstwerke aus Schokolade zum Schauen und Schmausen Winfried Scholz 22.03.2026, 11:00 Uhr

i Letzten Feinschliff legt Christian Ignacio an seinem Schaustück Life of Pi an. Winfried Scholz

Konditoren-Handwerk und Kunst vereinigen sich, wenn sich in Koblenz die Meister ihres Fachs versammeln und ihre oft menschengroßen Werke ausstellen. Die vielen Besucher genießen den Anblick der wunderbaren Werke. Aber nicht alles läuft glatt.

Farbenfrohe Skulpturen von exotischen Tieren und Pflanzen ziehen die Besucher in ihren Bann. Das Besondere: Alles ist essbar, gefertigt aus hochwertiger Schokolade. Geschaffen wurden sie von der Crème de la Crème des Konditoren- und Chocolatierhandwerks, die sich sich beim „Championnat du Chocolat à Coblence“ in der Rhein-Mosel-Halle versammelt.







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