Nico Sawatzki verbrachte in den vergangenen Tagen so manch schweißtreibende Stunde im Weinberg. Viele Moselaner kennen das Gefühl, stundenlang im Wingert zu schuften, um am Ende den Lohn der harten Arbeit im Glas funkeln zu sehen. Sawatzkis Produkt wird keiner bei sich im Glas haben wollen. Es ist zwar nicht flüssig und passt auch in kein handelsübliches Glas, doch dafür funkelt es umso mehr. Der 40-jährige Regensburger fertigte im Winninger Uhlen ein Gemälde an, das er am Donnerstag, 15. Mai, der Öffentlichkeit übergab.

i Als sechstes Werk des Kunstweges im Winninger Uhlen wurde das Gemälde „Pfirsich Deep“ nun der Öffentlichkeit präsentiert. Der Regensburger Künstler Nico Sawatzki hat es in drei Tagen erschaffen. Johannes Kirsch

Gut sichtbar vom parallel zu den Bahngleisen und der Bundesstraße verlaufenden Wirtschaftsweg zwischen Winningen und Kobern, der sehr gerne von Spaziergängern, Joggern oder Radfahrern genutzt wird, prangt nun ein orange-türkisfarbener Blickfang. Im Wingert des Winninger Weinguts Knebel ziert es eine Betonmauer. „Nico Sawatzki ist für Winningen kein Unbekannter. Bereits seine Teilnahme an den Winninger Kunsttagen im vergangenen Jahr war eine Win-win-Situation. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er unser Projekt ‚Kunst im Uhlen‘ mit einem imposanten Werk bereichert hat“, drückte Frank Hoffbauer seine Bewunderung und Anerkennung aus.

i Der Kunstweg im Winninger Uhlen liegt an einer beliebten Strecke, die oft von Spaziergängern, Radfahrern oder Joggern genutzt wird. Die Aussichten stehen also gut, dass das neue Kunstwerk von vielen bestaunt werden wird. Auch bei der Präsentation waren viele Gäste zugegen. Johannes Kirsch

Er, der Vorsitzende der Winninger Kunsttage, war es, der Sawatzki 2024 von einem Besuch an der Mosel überzeugen konnte. Da es dem Bayer hier so gut gefiel, beschloss er, das Kunstwerk – eigentlich etwa 20.000 Euro wert – dem Weingut Knebel und letztlich der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Nicht nur diese Geste der Wertschätzung, sondern auch der persönliche Einsatz war bemerkenswert. Denn die Arbeit im Steilhang war körperlich herausfordernd, die Hitze bereits Mitte Mai enorm und dazu musste der detailversessene Künstler immer wieder von seinem Gerüst absteigen, um die Farbwirkung aus der Distanz zu beobachten.

i Bei frühsommerlichen Temperaturen kamen viele Gäste in den Winninger Uhlen, um der feierlichen Präsentation des neuen Kunstwerks beizuwohnen. Johannes Kirsch

Die Kunsthistorikerin Isabelle Lesmeister hob bei der feierlichen Übergabe des Bildes die Tiefe in Sawatzkis Kunstwerk hervor. Sie überlasse dem Betrachter einen weiten Interpretationsspielraum und rege zum Nachdenken an. Auch der Titel „Pfirsich Deep“ beinhaltet großes Potenzial zum Sinnieren. Der Orangeton könnte die Farbe eines reifen Pfirsichs widerspiegeln, außerdem befinden sich unmittelbar vor der Weinbergsmauer, auf der sich das Gemälde befindet, ein paar Pfirsichbäumchen. Doch warum dann der plötzliche Wechsel zum englischen „Deep“, das „Tief“ bedeutet? Die Antwort, so Lesmeister, müsse jeder Betrachter mit sich selbst ausmachen.

i Die Kunsthistorikerin Isabelle Lesmeister verlor neben einigen Worten zur künstlerischen Vita von Nico Sawatzki auch einiges Wissenswertes zu dem Gemälde, das sich nun im Winninger Uhlen befindet. Sie betonte unterdessen, dass die Interpretation letztlich jedem Betrachter selbst obliege. Johannes Kirsch

Vielleicht ist es gerade auch jene Unbestimmtheit, die das außergewöhnliche Projekt „Kunst im Uhlen“ ausmacht, zu der Sawatzki nun den sechsten Mosaikstein beigesteuert hat: inmitten der sonnengetränkten Weinberge die Sinne schweifen lassen und im Geiste eine ganz individuelle Deutung entwerfen. Mit Kunst kann dies genauso funktionieren wie mit einem guten Tropfen Rebensaft.