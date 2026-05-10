Von nah und fern reisten die Besucher an, aber eben auch die Künstler: Die Winninger Kunsttage lockten wieder mit einer feinen Auswahl in den Moselort. Ein Rundgang.

Elf Künstler stellten zu den Kunsttagen in Winngen dieses Wochenende ihre Werke in den Räumlichkeiten ortsbildprägender Häuser aus, die sich über den historischen Kern des malerischen Moselorts erstrecken.

Die neunte Auflage der Veranstaltung ging einher mit sonnigem Wetter, das die zahlreichen Kunstinteressierten aus nah und fern neben dem Besuch der Ausstellungsorte förmlich zum Weingenuss im Freien aufforderte.