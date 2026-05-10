Künstler kamen sogar aus Rom
Kunsttage verwandeln ganz Winningen in eine Ausstellung
Gabriele Köbler im Kreise ihrer Büsten. Sie ist eine von elf Künstlerinnen und Künstlern, die bei den Kunsttagen in Winningen au
Gabriele Köbler im Kreise ihrer Büsten. Sie ist eine von elf Künstlerinnen und Künstlern, die bei den Kunsttagen in Winningen ausstellte.
Alexander Thieme-Garmann

Von nah und fern reisten die Besucher an, aber eben auch die Künstler: Die Winninger Kunsttage lockten wieder mit einer feinen Auswahl in den Moselort. Ein Rundgang.

Lesezeit 3 Minuten
Elf Künstler stellten zu den Kunsttagen in Winngen dieses Wochenende ihre Werke in den Räumlichkeiten ortsbildprägender Häuser aus, die sich über den historischen Kern des malerischen Moselorts erstrecken. Die neunte Auflage der Veranstaltung ging einher mit sonnigem Wetter, das die zahlreichen Kunstinteressierten aus nah und fern neben dem Besuch der Ausstellungsorte förmlich zum Weingenuss im Freien aufforderte.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren