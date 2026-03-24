„Second-Hand ist in“ Kundenstamm wächst: Oxfam sucht Ehrenamtler in Koblenz Matthias Kolk 24.03.2026, 08:10 Uhr

i Wer bei Oxfam in der Schlossstraße einkauft, unterstützt damit Hilfsprojekte des Vereins Oxfam Deutschland. Matthias Kolk/Archiv. Matthias Kolk

Mithilfe von Tausenden Ehrenamtlichen in ganz Deutschland betreibt Oxfam Second-Hand-Shops, um Geld für soziale Projekte zu sammeln. In Koblenz werden es immer mehr Kunden, die bei Oxfam einkaufen. Deshalb braucht das ehrenamtliche Team Verstärkung.

„Second-Hand ist in.“ Ingrid Chatain wundert es nicht, dass immer mehr Kunden in den Oxfam-Shop in Koblenz strömen. Gerade immer mehr junge Menschen schätzen Ware aus zweiter Hand. Insofern sind die Gründe dafür, weshalb Oxfam für Koblenz auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen ist, auch positiv, betont Chatain im Gespräch mit unserer Redaktion.







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