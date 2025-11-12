Kneipen in Koblenz Kulturschock-Festival: Atlas Bar und HfGG bewähren sich 12.11.2025, 16:45 Uhr

i Deadronut in der Druckluftkammer beim Kulturschock Festival von Music Live e.V. in Koblenz Alexej Zepik

Mehr als 1000 Gäste, etliche Bands, neun Kneipen und Lokale: Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit des Kulturschock-Festivals 2025. Bilanz ziehen sie auch in Bezug auf die beiden neuen Veranstaltungsorte.

Die Veranstalter der Initiative „Music Live“ ziehen ein positives Fazit des diesjährigen Koblenzer Kulturschock-Festivals. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, heißt es auf Nachfrage von Music-Live-Geschäftsführer Volker Cornet. „Wir sind mit deutlich über 1000 Gästen absolut im Soll“.







