Der Historische Rathaussaal war am Sonntag anlässlich der Verleihung der Ehrennadel für kulturelles Engagement der Stadt Koblenz 2024 gut besucht. Drei Preisträger galt es auszuzeichnen, deren Laudationen von Oberbürgermeister David Langner vorgenommen wurden. Anschließend überreichte der Stadtchef mit Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur, den Preis nebst Urkunde und Weinpräsent.

Den Anfang machte Harald Pohl, dessen Name eng mit dem Aufblühen des Fort Konstantin auf der Karthause verknüpft ist. Über viele Jahre hat Pohl die Geschicke des Vereins Pro Konstantin ehrenamtlich geleitet und so das historische Bauwerk aus seinem „Dornröschenschlaf“ geweckt, wie es OB Langner formulierte. So kommt es, dass Veranstaltungen wie „Schauspiel im Denkmal“, „Wein und Genuss“ oder die Dauerausstellung „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“ mittlerweile fester Bestandteil im Kulturkalender der Stadt sind. In seiner Dankesrede erinnerte Pohl an die Anfangszeit des Vereins, in denen es Tonnen von Schutt zu beseitigen galt. Er hob auch die vielen handwerklichen Leistungen hervor, die gern aus den eigenen Reihen bewerkstelligt wurden. Laut Pohl ermöglichte die Durchführung gesellschaftlicher Anlässe wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten auf dem Areal des Forts, speziell in den Kasematten, die Generierung von Einnahmen, die wiederum in neue Sanierungsprojekte fließen.

Es folgte Saskia Scherhag-König, die seit 2017 den Förderverein Kultur im Café Hahn als Vorsitzende führt. Seine rund 3000 Mitglieder leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der freien und alternativen Kulturszene. Zu nennen sind hier etwa das Gaukler- und Kleinkunstfestival sowie das Weltmusikfestival Horizonte. Bei beiden Großveranstaltungen auf der Festung Ehrenbreitstein tritt der Förderverein als Ausrichter in Erscheinung.

Darüber hinaus organisiert der Verein zahlreiche Events in den Räumlichkeiten des Café Hahn, darunter auch solche mit Künstlern, die andernorts aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen vielleicht Probleme hätten, eine Bühne zu finden. Die Geehrte ist aktiv an der Programmgestaltung, der Mitgliedergewinnung und der Sponsorensuche beteiligt. Scherhag-König dankte ihrer gesamten Familie für die Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Des Weiteren kündigte sie an, bei den bevorstehenden Wahlen erneut für das Amt der Vorsitzenden zu kandidieren.

Marita Warnke hat sich dem Lebenswerk des Koblenzer Künstlers Philipp Dott (1912-1970) verschrieben. Als junge Frau lernte sie den aus Metternich Stammenden im Rahmen ihrer Ausbildung kennen. Damals wurde auch der Grundstein für ihre einzigartige Sammlung Dott´scher Werke gelegt. Heute führt Marita Warnke das Philipp-Dott-Archiv und ist Autorin einer umfangreichen Monografie. Darin gibt sie einen Überblick über alle bekannten Sgraffiti an Gebäuden in Koblenz und Umgebung. Vor drei Jahren schenkte die Sammlerin der Stadt Koblenz eine 1968 entstandene Pieta aus dem Schaffen Dotts, die am Moselufer zwischen Metternich und Güls, am Philipp-Dott-Weg, ein neues Zuhause gefunden hat.

Die Geehrte dankte ganz besonders ihrem Gatten Hermann, der sie in den vergangenen Jahrzehnten mit Rat und Tat unterstützt hat. So saß er auch bei den zahlreichen Autofahrten zu Kunstobjekten und Zeitzeugen hinter dem Lenkrad. Ebenso würdigte Warnke das Verständnis ihres Mannes für ihre zeitaufwendige Archivarbeit. Einen Wunsch richtete sie an jene Hauseigentümer in und um Koblenz, deren Hausfassade ein Sgraffito des Künstlers ziert. Sie mögen bestrebt sein, das Werk zu erhalten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten Isabelle Roger (Violine) und Harald David Meyer (E-Piano) mit Werken von Isaac Albéniz, Arthur Seybold und Jules Massenet.

i Blick auf Fort Konstantin. Alexander Thieme-Garmann

i Auf dem Areal von Fort Konstantin. Alexander Thieme-Garmann

i Frau mit Krug - Sgraffito von Philipp Dott (grau überstrichen), Entenpfuhl 16 Alexander Thieme-Garmann

i Abendstimmung auf Fort Konstantin. Alexander Thieme-Garmann

i Marita Warnke wurde für ihr Bestreben nach der Erinnerung an den Koblenzer Künstler Philipp Dott und dessen Werk mit der Kulturehrennadel ausgezeichnet. Alexander Thieme-Garmann

i Saskia Scherhag-König wurde für ihr Engagement für den Förderverein "Kultur im Café Hahn" mit der Kulturehrennadel ausgezeichnet. Alexander Thieme-Garmann

i Harald Pohl wurde für seine Verdienste um das Fort Konstantin mit der Kulturehrennadel ausgezeichnet. Alexander Thieme-Garmann