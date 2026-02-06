Mit Ramba-Zamba-Blasmusik KuK Bendorf begeisterte mit ihrer Kostümsitzung 06.02.2026, 12:09 Uhr

i Zur Ramba-Zamba-Blasmusik der „Ahrtalente“ steht der Saal in Bendorf Kopf. Thelma Schwenkmezger

In der Bendorfer Stadthalle gibt es kein Halten mehr, sobald die Ramba-Zamba-Blasmusik der „Ahrtalente“ ertönt: Die Kostümsitzung war ein voller Erfolg.

Tolle Tänze, humorvolle, selbstverfasste Büttenreden und mitreißende Musik: Aus diesen Zutaten versteht es die KuK Bendorf 1930 seit Jahrzehnten, ein Sitzungsprogramm zu zaubern. Auch in diesem Jahr rissen die Jecken die Gäste in der ausverkauften Bendorfer Stadthalle förmlich von den Sitzen.







