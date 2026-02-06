Mit Ramba-Zamba-Blasmusik
KuK Bendorf begeisterte mit ihrer Kostümsitzung
Zur Ramba-Zamba-Blasmusik der „Ahrtalente“ steht der Saal in Bendorf Kopf.
Zur Ramba-Zamba-Blasmusik der „Ahrtalente“ steht der Saal in Bendorf Kopf.
Thelma Schwenkmezger

In der Bendorfer Stadthalle gibt es kein Halten mehr, sobald die Ramba-Zamba-Blasmusik der „Ahrtalente“ ertönt: Die Kostümsitzung war ein voller Erfolg.

Lesezeit 1 Minute
Tolle Tänze, humorvolle, selbstverfasste Büttenreden und mitreißende Musik: Aus diesen Zutaten versteht es die KuK Bendorf 1930 seit Jahrzehnten, ein Sitzungsprogramm zu zaubern. Auch in diesem Jahr rissen die Jecken die Gäste in der ausverkauften Bendorfer Stadthalle förmlich von den Sitzen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren