Mit Ramba-Zamba-Blasmusik: KuK Bendorf begeisterte mit ihrer Kostümsitzung
Mit Ramba-Zamba-Blasmusik
KuK Bendorf begeisterte mit ihrer Kostümsitzung
In der Bendorfer Stadthalle gibt es kein Halten mehr, sobald die Ramba-Zamba-Blasmusik der „Ahrtalente“ ertönt: Die Kostümsitzung war ein voller Erfolg.
Lesezeit 1 Minute
Tolle Tänze, humorvolle, selbstverfasste Büttenreden und mitreißende Musik: Aus diesen Zutaten versteht es die KuK Bendorf 1930 seit Jahrzehnten, ein Sitzungsprogramm zu zaubern. Auch in diesem Jahr rissen die Jecken die Gäste in der ausverkauften Bendorfer Stadthalle förmlich von den Sitzen.