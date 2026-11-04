Wenn die Tage grau und ungemütlich werden, ist eine heiße Kürbissuppe genau das Richtige. Nicole Caspers vom „Mailuster Hofladen“ verrät ihr Lieblingsrezept für den herbstlichen Klassiker.
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Halloween ist vorbei, der Himmel grau – doch die Lust auf Kürbis ist ungebrochen. Gerade an kühlen Herbsttagen schmeckt eine wärmende Kürbissuppe besonders gut. Nicole Caspers vom „Mailuster Hofladen“ hat uns ihr Lieblingsrezept verraten.Die Zutaten: 800 Gramm Kürbis (beispielsweise Hokkaido oder Butternut), 200 Gramm mehligkochende Kartoffeln, zwei Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, zwei Esslöffel Butter, Gemüsebrühe, ein halber ...