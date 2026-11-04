Koblenzerin gibt Tipps Kürbissuppe wärmt an grauen Herbsttagen Wolfgang Lucke 04.11.2026, 10:00 Uhr

i Nicole Caspers vom Mailuster Hofladen ist ein Kürbis-Fan. Wolfgang Lucke

Wenn die Tage grau und ungemütlich werden, ist eine heiße Kürbissuppe genau das Richtige. Nicole Caspers vom „Mailuster Hofladen“ verrät ihr Lieblingsrezept für den herbstlichen Klassiker.

Halloween ist vorbei, der Himmel grau – doch die Lust auf Kürbis ist ungebrochen. Gerade an kühlen Herbsttagen schmeckt eine wärmende Kürbissuppe besonders gut. Nicole Caspers vom „Mailuster Hofladen“ hat uns ihr Lieblingsrezept verraten.Die Zutaten: 800 Gramm Kürbis (beispielsweise Hokkaido oder Butternut), 200 Gramm mehligkochende Kartoffeln, zwei Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, zwei Esslöffel Butter, Gemüsebrühe, ein halber ...







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