Kunst unter freiem Himmel: Besucher können am 23. und 24. August an der Rheinanlage in Rhens die Friedensflaggen von Künstlern aus der ganzen Welt bewundern. Sogar ein Topmodel hat sich angekündigt.

Rhens. Um die 50 bunten Fahnen, gestaltet von Künstlern aus der ganzen Welt, wehen beim internationalen Kunstfestival an der Rheinanlage in Rhens. Schon zum zweiten Mal findet dort am 23. und 24. August die Veranstaltung des Vereins „Colors for Peace“ (deutsch: Farben für den Frieden) statt.

Die brasilianische Künstlerin Lúcia Hinz richtete das Kunstfestival „Colors for Peace“ bereits 2019 zum ersten Mal mit großem Erfolg aus. Schon damals strebte Hinz an, Frieden, Inklusion und Vielfalt durch Kunst zu fördern. Und für die brasilianische Künstlerin beginnt Frieden schon im alltäglichen Miteinander: „Ich betrachte Frieden nicht nur im Kontext des Krieges. Mir ist vor allem auch die Bedeutung von Frieden in der Familie, am Arbeitsplatz oder auch in der Schule wichtig, eben in allen Lebensbereichen.“

i Circa 50 Künstler und Künstlerinnen haben eine Flagge für das Festival gestaltet. Diese Flagge stammt von Maria del Pilar. Nina Legler

Nun kehrt das internationale Open-Air-Festival am Rhein unter der Schirmherrschaft von KiKa-Moderatorin und Autorin Clarissa Corrêa da Silva zurück. Seit März ist „Colors for Peace“ auch offiziell als gemeinnütziger Verein eingetragen. Hinz erklärt, dass mit der Gründung des Vereins der Startschuss für die Planung des diesjährigen Festivals fiel: „Die Vorbereitungen für Kunstfestivals waren recht kurzfristig, weshalb in diesem Jahr vieles spontan ist.“

Trotz der kurzfristigen Planung konnte das zehnköpfige Team einige Highlights vorbereiten. Am Samstag, 23. August, findet um 11 Uhr die feierliche Eröffnung des Kunstfestivals statt. Gemeinsam mit dem Rhenser Bürgermeister Jörg Schüller werden die Künstler, Botschafter und auch Besucher begrüßt und die Hilfsorganisationen und Sponsoren vorgestellt. Auch das Model Vivien Blotzki, bekannt aus Germany’s Next Topmodel, wird vor Ort sein.

i Auch Model Vivien Blotzki kommt zur Veranstaltung nach Rhens. Jörg Carstensen. picture alliance/dpa

Danach folgt eine musikalische Darbietung von Katiuscia Hinz mit Andreas Czakaj sowie Bruno Venturim. „Es wird Musik in vier verschiedenen Sprachen geben, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Portugiesisch. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, berichtet Lúcia Hinz. Der Samstag bietet ein weiteres besonderes Highlight: Das Publikum kann seine Stimme für die beste Friedensfahne abgeben und um 18 Uhr wird der Sieger gekürt. Schluss ist für die Gäste dann um 21 Uhr.

An beiden Veranstaltungstagen findet auch ein kulturelles Programm statt: Besucher können sich mit den Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt austauschen und deren Friedensfahnen bewundern. „Mit dem Kunstfestival möchten wir nicht nur mehr Besucher in die Region Oberes Mittelrheintal locken, sondern auch einen Zugang zur Kunst bieten“, sagt Hinz. Zudem werden Künstler vor Ort noch ihre Flaggen bemalen, und die Besucher sind hautnah dabei. Für die jüngeren Besucher gibt es Mitmachaktionen, bei denen sie zum Beispiel ihre eigenen weißen Friedensfähnchen bemalen dürfen. Die Gäste können sich außerdem an diversen Ständen durch die deutsche und brasilianische Küche probieren.

i Die Gäste können bei einer Mitmachaktion ihre eigenen Friedensflaggen bemalen. Nina Legler

Der Sonntag, 24. August, startet um 11.30 Uhr mit klassischer Musik mit Philipp Jostes. Besucher sind aber schon ab 11 Uhr beim Kunst-Frühshoppen willkommen. Weinliebhaber können zudem am Nachmittag bei einer Weinprobe mit dem Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün im offenen Atelier von Lúcia Hinz teilnehmen. Hierbei wird um vorherige Anmeldung bei Lúcia Hinz gebeten. Ab 13 Uhr werden dann die Fahnen von Künstlern aus der ganzen Welt verkauft. Die Veranstaltung endet schließlich um 16 Uhr.

Ein Teil des Erlöses geht auch in diesem Jahr an wohltätige Organisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kinder und Jugendliche zu unterstützen: „Colors for Peace“ unterstützt neben dem Friedensdorf International auch den Verein Herzenssache sowie die brasilianische Organisation „Associação Vera Cruz“.

i Die brasilianische Künstlerin Lúcia Hinz hat das Kunstfestival „Colors for Peace“ ins Leben gerufen. Nina Legler

Weitere Informationen zum Kulturfestival gibt es unter www.colorsforpeace.com

Eine Anmeldung zur Weinprobe ist bei Lúcia Hinz unter Tel. 0163/1695534 möglich.