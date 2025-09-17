Seit Anfang der Woche ist die Saison im Freibad Oberwerth beendet. Mittlerweile haben Mitarbeiter damit begonnen, die beweglichen Teile vom Gelände zu entfernen, um sie anschließend einzulagern. Ihr Anführer ist Oliver Jaksik, seines Zeichens Meister für Bäderbetriebe. Jaksik blickt auf eine recht durchwachsene Saison zurück, die von Mitte Mai an rund 70.000 Badegäste ins Oberwerth gelockt hat.

„Wir sind ganz stark vom Wetter abhängig. Sobald es draußen heiß ist, gehen die Leute lieber ins Freibad als ins Hallenbad“, weiß Jaksik. Allerdings war der Sommer in diesem Jahr nicht ganz so mit Hitze gesegnet, wie man es sich als Freibadbetreiber am liebsten wünschen würde. „Zwar hatte der Juni viele Tage mit Temperaturen von 35 Grad und mehr, jedoch war der Juli größtenteils bewölkt, verregnet und kalt“, beklagt Jaksik. Auch der August war eher wechselhaft. „Wir hatten eigentlich nie mehrere warme Tage am Stück“, fasst er zusammen. Dennoch sei die Besucherzahl noch einigermaßen im grünen Bereich. Immerhin gab es auch schon richtig schlechte Saisons mit nur 50.000 Gästen. Dauerhaft hohe Temperaturen lockten dagegen schon bis zu 150.000 Besucher ins Oberwerther Bad.

Auch nach dem Saisonende bleibt viel zu tun

Zurück zu den Arbeiten, die nach Saisonende anfallen. Das Wasser im Kleinkinderbecken ist bereits abgelassen. Tatsächlich aber bleibt das Wasser in den übrigen Becken über den Jahreswechsel hinaus erst einmal erhalten. „Damit verhindern wir Frostschäden sowohl an dem mit Folie ausgekleideten 50-Meter-Sportbecken als auch an den beiden Edelstahlbecken“, erklärt Jaksik. Hierbei bezieht er sich auf das Mehrzweckbecken und das dahinter liegende 25-Meter-Becken. Erst im Frühjahr wird damit begonnen, das alte Wasser abzulassen, das dann in die nahe Laach, einem Seitenarm des Rheins, eingeleitet wird. Für Flora und Fauna besteht dabei keine Gefahr, denn das Chlor als einzige Chemikalie baut sich im Becken nach einigen Tagen von allein ab.

i Oliver Jaksik, Meister für Bäderbetriebe, lagert auch die Strandkörbe ein. Alexander Thieme-Garmann

Derzeit sind die sechs Helfer damit beschäftigt, die Strandkörbe zu reinigen und einzulagern. Es folgen Rettungsringe und -stangen. Die Arbeiten werden noch bis Anfang Oktober andauern. Dabei nehmen der Abbau und die Reinigung der Überlaufgitter die meiste Zeit in Anspruch. Auch sie werden eingelagert, denn der Kunststoff, aus dem sie bestehen, ist frostanfällig. „Die Gitter müssen nach einem System einsortiert werden, damit ihr Wiederaufbau in der nächsten Saison nicht zum Puzzlespiel wird“, erklärt Jaksik.

Arbeitslos wird in der freibadfreien Zeit übrigens niemand. Manche Kollegen werden ihren Dienst im Moselbad weiter verrichten. Währenddessen wird Jaksik die Schwimmkurse im Hallenbad auf der Karthause leiten. Ende September laufen zudem die Verträge mit den Werkstudenten aus.