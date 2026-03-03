Einsatz in Pfaffendorf Küchenbrand: Feuerwehr Koblenz verhindert Schlimmeres Matthias Kolk 03.03.2026, 14:14 Uhr

In der Emser Straße in Koblenz hat es am Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Der Grund: Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus.

Ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Emser Straße in Pfaffendorf hat am Dienstagmorgen die Berufsfeuerwehr in Koblenz auf Trab gehalten. Gegen kurz nach 8 Uhr ging demnach die Meldung zum Brand ein, „durch schnelle Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine Ausweitung auf andere Wohneinheiten verhindert werden“, teilte die Polizeiinspektion Lahnstein im Verlauf des Dienstags mit.







