„Kristins“ auf dem Münzplatz ist mehr als ein Café

Von Vallendar ins größere Koblenz: Kristin Welsch hat den Umzug mit ihrem Lokal „Kristins“ gewagt – und den Schritt bisher nicht bereut. Auf dem Münzplatz will sie Koblenzer mit einem vielfältigen Angebot und gutem Service überzeugen.
Lesezeit 2 Minuten
Mächtiger Betrieb herrscht an einem Samstagmorgen im „Kristins“ auf dem Münzplatz. Ohne Vorbestellung wird es wohl schwierig, hier noch einen Platz zu bekommen. Die neue Lokalität in der Koblenzer Altstadt hat erst Anfang Dezember eröffnet – und schon ist der Zustrom groß.