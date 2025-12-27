Von Vallendar nach Koblenz „Kristins“ auf dem Münzplatz ist mehr als ein Café Alexander Thieme-Garmann 27.12.2025, 12:00 Uhr

i Kristin Welsch (rechts), Inhaberin des "Kristins" auf dem Münzplatz in Koblenz, legt großen Wert auf guten Service. Alexander Thieme-Garmann

Von Vallendar ins größere Koblenz: Kristin Welsch hat den Umzug mit ihrem Lokal „Kristins“ gewagt – und den Schritt bisher nicht bereut. Auf dem Münzplatz will sie Koblenzer mit einem vielfältigen Angebot und gutem Service überzeugen.

Mächtiger Betrieb herrscht an einem Samstagmorgen im „Kristins“ auf dem Münzplatz. Ohne Vorbestellung wird es wohl schwierig, hier noch einen Platz zu bekommen. Die neue Lokalität in der Koblenzer Altstadt hat erst Anfang Dezember eröffnet – und schon ist der Zustrom groß.







